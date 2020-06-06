Фото: молодой водитель помял мотоцикл, убегая от полиции в Петербурге

В паблике «Дорожный инспектор» сообщают: ночью, 6 июня, в Петербурге молодой человек на мотоцикле попытался скрыться от полиции из-за отсутствия документов. В лесном массиве на улице Ворошилова он не справился с управлением и упал.

Рейд «Нетрезвый водитель» проводился в Невском районе Петербурга в ночь на 6 июня. Около полуночи полицейские организовали погоню за 21-летним мотоциклистом. Молодой человек попытался оторваться от преследования в лесном массиве на улице Ворошилова, но не справился с управлением, упал и помял мотоцикл. Обошлось без жертв.

Установлено, что мотоцикл он приобрел недавно и не успел оформить документы. От полиции он убегал, потому что опасался санкций за это.