Петербуржец изнасиловал 8-летнюю падчерицу

Житель Петербурга в возрасте 32 лет задержан за изнасилование 8-летней падчерицы. Задержанный уже признался в преступлении.

Мужчина проживает у родителей с супругой и четырьмя дочерями, потому что в их квартире идет ремонт. Три девочки – от первого брака жены, младшая – от текущего брака. Все спали в одной комнате из-за нехватки места, а 8-летняя девочка – в одной кровати с мамой и отчимом.

По словам задержанного, ночью его разбудила младшая падчерица, которую кусали клопы. Они вместе их передавили, затем пошли в ванную комнату помыть руки. Там он изнасиловал ребенка, затем уложил спать, а утром ушел на работу. О произошедшем сообщила мама девочки. Возбуждено уголовное дело.