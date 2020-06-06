Сосновый Бор могут перевести в «красную» эпидемиологическую зону Ленобласти 

Начиная с 18 мая в Сосновом Бору фиксируется рост заболеваемости COVID-19. Как отмечает главный санитарный врач города Ираида Егорова, неделю назад выявлено 102 случая заражения, а 5 июня – уже 149 случаев.

По распоряжению Александра Дрозденко будет создана рабочая группа по ситуации в городе. Усилятся рейды и проверки соблюдения масочного режима. Если ситуация продолжит ухудшаться, уже на следующей неделе Сосновоборский округ либо переведут в «красную» зону, либо на территории города введут карантин.