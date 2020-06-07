Лобовое столкновение внедорожника и легковушки произошло на «Скандинавии»

В результате столкновения двух иномарок в Выборгском районе один человек погиб, двое пострадали.
По информации пресс-службы УГИБДД по Ленобласти, авария произошла вечером 6 июня на 90 километре трассы «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти. Сообщается, что на трассе произошло лобовое столкновение кроссовера BMW X6 и малолитражки Chevrolet Spark.
В результате ДТП водитель Chevrolet скончалась на месте происшествия от полученных травм. В свою очередь водитель и пассажир BMW были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
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По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.