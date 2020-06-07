Лобовое столкновение внедорожника и легковушки произошло на «Скандинавии»

В результате столкновения двух иномарок в Выборгском районе один человек погиб, двое пострадали.

По информации пресс-службы УГИБДД по Ленобласти, авария произошла вечером 6 июня на 90 километре трассы «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти. Сообщается, что на трассе произошло лобовое столкновение кроссовера BMW X6 и малолитражки Chevrolet Spark.

В результате ДТП водитель Chevrolet скончалась на месте происшествия от полученных травм. В свою очередь водитель и пассажир BMW были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Вам будет интересно Иномарка опрокинулась на бок после ДТП на трассе “Скандинавия” - фото По предварительной информации, обошлось без пострадавших. ДТП произошло на трассе “Скандинавия” в трех километрах от развилки на Сертолово. Судя по кадрам,... 03.06.2020 206

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.