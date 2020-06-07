Число выявленных случаев COVID-19 в Санкт-Петербурге превысило 18,5 тыс, выздоровели 7,7 тыс

Число инфицированных новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 18,5 тысячи, выздоровели более 7,7 тысячи человек, сообщает городской оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге выявили 340 новых случаев заражения коронавирусом.

«Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 18 509 случаев заражения COVID-19. Умерли 377 человек. Выздоровели 7759 человек», — говорится в сообщении.

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За последние сутки в Санкт-Петербурге обследованы на коронавирус 18 850 человек. Под медицинским наблюдением находится 4369 человек, из них 226 — в обсерваторе, 846 — на самоизоляции, 3297 — контактные.