Дорогу между деревнями Волгово и Торосово в Волосовском районе отремонтировали

Работы велись в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На объекте уложено два слоя нового покрытия, укреплены обочины и отремонтированы остановки. Качество работ проверяется лабораторией государственного заказчика работ — ГКУ «Ленавтодор».

Работы велись в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», цель которого к 2024 году улучшить состояние дорожной сети регионов и сократить количество мест концентрации ДТП. Из федерального бюджета на эти цели Ленобласть получит за шесть лет 3,3 млрд рублей.

Напомним, для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».

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Как уже ранее писал ivbg.ru, на региональных дорогах Ленобласти появились «умные» аншлаги с QR-код, по которому можно считать информацию о времени и сроках проведения ремонтных работ. На сайте “Ленавтодора” работает интерактивная карта, на которой в режиме реального времени можно проследить за работой техники, узнать показания дорожных метеостанций и места концентрации ДТП.