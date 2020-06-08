Фото, видео: в Сясьстрое рядом с жилыми домами заметили медведя

Медведя заметили в 150 метрах от жилых домов — на эстакаде у гаражного кооператива «Бумажник» на Петрозаводской улице в Сясьстрое в Волховском районе.

Как сообщают очевидцы в группе «Говорит Сясьстрой» во “ВКонтакте”, медведь вел себя абсолютно равнодушно по отношению к людям. Он спокойно себе драл кору и гнул молодые деревья.

Пользователи группы рассказали, что встречали этого медведя накануне. Он схватил пакет с мусором и утащил в чащу.