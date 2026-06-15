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Новости Социум

Новый автобусный маршрут соединит Ленобласть и Карелию

Маршрут до карельской Хийтолы начнет следовать из Приозерска с конца июня.

С 29 июня из Ленинградской области в Карелию начнет следовать новый автобусный маршрут. Об этом сообщили в региональном Комитете по транспорту.

Маршрут под номером 10819 будет отправляться из Приозерска и следовать через Кузнечное до карельской Хийтолы.

«Теперь добраться до живописных мест станет проще. На линию выйдет низкопольный автобус ПАЗ, оснащённый кондиционером, электронным табло и аппарелью для маломобильных пассажиров (программа «Доступная среда»)», — рассказали в комитете.

Жителей и гостей региона также предупреждают, что приобрести билеты на новый маршрут можно только через онлайн-кассы.

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Фото: magnific

Теги

Приозерск карелия Ленобласть
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«Минимальный размер пенсии мужчин-курьеров в 2026 году в России может составить 27 234 рубля. Такая сумма формируется при стаже 43 лет и ежемесячной зарплате 65 тыс. рублей», — заявил Сафонов

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Фото на миниатюре: magnific

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