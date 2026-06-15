Маршрут до карельской Хийтолы начнет следовать из Приозерска с конца июня.
С 29 июня из Ленинградской области в Карелию начнет следовать новый автобусный маршрут. Об этом сообщили в региональном Комитете по транспорту.
Маршрут под номером 10819 будет отправляться из Приозерска и следовать через Кузнечное до карельской Хийтолы.
«Теперь добраться до живописных мест станет проще. На линию выйдет низкопольный автобус ПАЗ, оснащённый кондиционером, электронным табло и аппарелью для маломобильных пассажиров (программа «Доступная среда»)», — рассказали в комитете.
Жителей и гостей региона также предупреждают, что приобрести билеты на новый маршрут можно только через онлайн-кассы.
Фото: magnific