Маршрут до карельской Хийтолы начнет следовать из Приозерска с конца июня.

С 29 июня из Ленинградской области в Карелию начнет следовать новый автобусный маршрут. Об этом сообщили в региональном Комитете по транспорту.

Маршрут под номером 10819 будет отправляться из Приозерска и следовать через Кузнечное до карельской Хийтолы.

«Теперь добраться до живописных мест станет проще. На линию выйдет низкопольный автобус ПАЗ, оснащённый кондиционером, электронным табло и аппарелью для маломобильных пассажиров (программа «Доступная среда»)», — рассказали в комитете.

Жителей и гостей региона также предупреждают, что приобрести билеты на новый маршрут можно только через онлайн-кассы.

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