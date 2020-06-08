Фото: трех браконьеров задержали в Ленобласти – им грозит лишение свободы

Сотрудники транспортной полиции задержали трех браконьеров в акваториях Выборгского залива и Ладожского озера. Изъято 108 лещей. Ущерб от действий рыболовов составил более 100 тысяч рублей. Задержанным грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

В акватории Выборгского залива задержан 46-летний житель Петербурга, рыбачивший сетями на резиновой лодке. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за незаконное рыболовство. В акватории Ладожского озера задержаны два жителя Шлиссельбурга в возрасте 52 и 40 лет. Браконьеры рыбачили на моторной лодке.

Возбуждены уголовные дела.