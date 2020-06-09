Дочь Ефремова после аварии с его участием сообщила, что разочарована в отце

Дочь актёра Михаила Ефремова Анна-Мария, комментируя аварию в центре Москвы с его участием, сообщила, что разочарована в отце.

В понедельник вечером у дома №3 на Смоленской площади водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee Михаил Ефремов выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Lada. В ДТП пострадал водитель Lada, он был госпитализирован. Ефремова полиция задержала и отправила на медицинское освидетельствование. Экспертиза установила, что артист во время ДТП был пьян. Во вторник утром стало известно, что пострадавший в ДТП скончался в больнице.

«Я искренне надеялся, что Сергей выживет и ситуация не станет такой серьёзной. Сегодня буду связываться с его родными. В отце я разочарована. Покрывать и говорить, что он не виноват, глупо и безответственно», — написала она в Instagram.