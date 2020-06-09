Актер Ефремов после ДТП признал себя виновным, допрос пока не состоялся – адвокат

Актер Михаил Ефремов после ДТП признал себя виновным, сегодня допрос не состоялся по техническим причинам, сообщил его адвокат.

«Изначально еще вчера он говорил, что был за рулём и был причастен к ДТП. Но сегодня допрос не состоялся по ряду технических причин», — сказал собеседник.

На уточняющий вопрос, признал ли актёр вину после аварии, адвокат ответил утвердительно.

Он добавил, что допрос может состояться позднее.

Накануне вечером на Садовом кольце Ефремов за рулём Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada. Водитель отечественной машины впоследствии умер в больнице. Экспертиза показала, что артист во время ДТП был пьян.

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В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлёкшем гибель человека, санкция которой предусматривает до 12 лет лишения свободы.