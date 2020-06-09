Число выздоровевших после COVID-19 в Санкт-Петербурге превысило 8 тыс человек – оперштаб

Количество выздоровевших пациентов с коронавирусом в Санкт-Петербурге превысило 8 тысяч человек, что составляет более 40% от общего числа заразившихся с начала эпидемии, следует из данных городского оперштаба.
«Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге (выявлено) 19 153 случая заражения COVID-19. Умерло 433 человека. Выздоровело 8101 человек», — говорится в сообщении.
Как уточняет оперштаб, прирост за сутки составил 318 случаев, при этом на коронавирус было обследовано около 18,8 тысячи человек.
Вам будет интересно
По данным Роспотребнадзора, всего в Ленобласти заболевших COVID-19 – 3287 человек. Выздоровели – 2321 человек. Умерли – 19 человек. Список населенных...
09.06.2020 56