Число выздоровевших после COVID-19 в Санкт-Петербурге превысило 8 тыс человек – оперштаб

Количество выздоровевших пациентов с коронавирусом в Санкт-Петербурге превысило 8 тысяч человек, что составляет более 40% от общего числа заразившихся с начала эпидемии, следует из данных городского оперштаба.

«Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге (выявлено) 19 153 случая заражения COVID-19. Умерло 433 человека. Выздоровело 8101 человек», — говорится в сообщении.

Как уточняет оперштаб, прирост за сутки составил 318 случаев, при этом на коронавирус было обследовано около 18,8 тысячи человек.