1050 одноразовых комбинезонов передало предприятие из Тосненского района медикам региона

Также предприятие «Йотун Пэйнтс» безвозмездно передало врачам 1300 одноразовых шапочек

Завод по производству лакокрасочных материалов закупил и передал медицинским работникам Тосненской клинической межрайонной больницы 1050 одноразовых комбинезонов и 1300 одноразовых шапочек.

Ранее предприятие изготовило и передало 65 канистр санитайзера по 10 литров в Кингисеппскую, Киришскую межрайонные больницы и Гатчинскую клиническую межрайонную больницу.

Вам будет интересно Компании «Полисан» передала стационарам Ленобласти противовирусные препараты Фармацевтическая компания передала тысячу упаковок противовирусного препарата, который используется для профилактики, в том числе COVID-19. Сергей Вылегжагин подчеркнул, что система здравоохранения... 28.04.2020 1060

Как уже ранее писал ivbg.ru, предприятия сельского хозяйства и пищевой промышленности передают свою продукцию медика в моноинфекционный центр, который принимает больных с Сovid-19 из восточных районов Ленинградской области.