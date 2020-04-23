650 литров санитайзера передали на безвозмездной основе в медучреждения Ленобласти

Компания «Йотун Пэйнтс» изготовили антисептик, закупив недостающие ингредиенты. Отгрузка в больницы Ленобласти запланирована на следующую неделю.

65 канистр санитайзера по 10 литров уже готовы к отправке в Кингисеппскую, Киришскую межрайонные больницы и Гатчинскую клиническую межрайонную больницу.

Как уже ранее писал ivbg.ru, предприятия сельского хозяйства и пищевой промышленности передают свою продукцию медика в моноинфекционный центр, который принимает больных с Сovid-19 из восточных районов Ленинградской области.

Вам будет интересно Ленобласть готовит 1876 коек для пациентов с COVID-19, на что потратят 2,1 млрд рублей Комитет по здравоохранению Ленобласти перепрофилирует 11 медучреждениях региона. В рамках контрактов закуплено реанимационное оборудование, аппараты ИВЛ, произведен монтаж шлюзов и газовых... 23.04.2020 137

Всего, по состоянию на 23 апреля, в Ленобласти выявили 39 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших в регионе — 576 человек. Выздоровели – 56 человек. Летальных случаев не зафиксировано.

В России подтверждены 4774 новых случая коронавирусной инфекции в 81 регионах. Из них 2282 (47,8%) не имели клинических проявлений болезни. Общее число заболевших — 62 773 человека во всех регионах страны. За сутки в России скончались 42 пациента, за весь период умерли 555 человек.

Число заразившихся коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 2,6 млн человек. Количество смертельных исходов достигло 184 тысяч случаев. Выздоровевшими считаются свыше 716 тысяч человек из общего числа заразившихся.