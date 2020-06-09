Новые случаи COVID-19 не обнаружены в 12 районах Ленобласти

За последние сутки новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы лишь в пяти районах Ленобласти.

Как ранее сообщал ivbg.ru, на утро 9 июня в Ленобласти зафиксированы 49 новых случаев COVID-19. Антилидером по-прежнему остается Гатчинский район: плюс 37 человек. Единичные случаи встречаются во Всеволожском (+4), Выборгском (+2), Киришском (+3) и Приозерском (+3) районах.

Заболевших коронавирусом не обнаружено в Бокситогорском, Волосовском, Волховском, Лужском, Ломоносовском, Сланцевском, Тихвинском, Кингисеппском, Подпорожском, Лодейнопольском и Кировском районах.

Отмечается, что количество выздоровевших в два раза превышает вновь заболевших. За минувшие сутки инфекцию победили 100 жителей Ленобласти. Всего за время пандемии выздоровели 2321 человек из 3287.