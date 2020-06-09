Бард из Тосненского района стала победительницей Всероссийского музыкального конкурса

Жительница поселка Ульяновка Тосненского района Мария Романова стала лауреатом Всероссийского заочного конкурса “Я люблю тебя, жизнь”.
На конкурсе певица Мария Романова исполнила песню “Время”, музыку и текст которой она сочинила сама. Всего на конкурс поступило 3126 заявок из 75 регионов России и 11 стран.
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