Бард из Тосненского района стала победительницей Всероссийского музыкального конкурса

Автор: Гузель Галимова
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Жительница поселка Ульяновка Тосненского района Мария Романова стала лауреатом Всероссийского заочного конкурса “Я люблю тебя, жизнь”.

lenobl.ru

На конкурсе певица Мария Романова исполнила песню “Время”, музыку и текст которой она сочинила сама. Всего на конкурс поступило 3126 заявок из 75 регионов России и 11 стран.

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