Жители Петербурга поделились в соцсетях последствиями сегодняшнего ливня

Сегодня, 10 июня, Петербург и некоторые районы Ленобласти накрыл мощный ливень с градом. В группе «ДТП и ЧП | СПб» во «ВКонтакте» люди поделились фотографиями внушительных луж на дорогах, видео потопа в вестибюлях метро и “водопада” в торговых центрах.

Вестибюль станции метро «Рыбацкое».

Подземный переход в Купчино протекает.

Подземный переход, проход к электричке. Станция Проспект Славы.

Парашютная опять плывет. Линевки в прошлом году похоже так и не почистили.