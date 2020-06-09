Жители Петербурга поделились в соцсетях последствиями сегодняшнего ливня

Сегодня, 10 июня, Петербург и некоторые районы Ленобласти накрыл мощный ливень с градом. В группе «ДТП и ЧП | СПб» во «ВКонтакте» люди поделились фотографиями внушительных луж на дорогах, видео потопа в вестибюлях метро и “водопада” в торговых центрах.
Вестибюль станции метро «Рыбацкое».
Подземный переход в Купчино протекает.
Подземный переход, проход к электричке. Станция Проспект Славы.
Парашютная опять плывет. Линевки в прошлом году похоже так и не почистили.
«Зачем нам на море? У нас своё в Питере) метро Звездная. Людям уже всё равно, лишь бы перейти на другую сторону», — Алисонька Сергеевна.