В Петербурге и Ленобласти у 230 таксистов изъяли автомобили за нарушения

Наиболее частые нарушения – отсутствие российских прав у водителей-иностранцев, разрешения или лицензии на пассажирские перевозки, незаконная установка фонаря такси и многие другие.

С 1 по 3 июня сотрудники ГИБДД в ходе рейда “Такси” проверили более 4900 транспортных средств на дорогах Петербурга и Ленобласти. Было составлено 1573 материала об административных правонарушениях, в том числе:

79 — отсутствие российских прав у водителей-иностранцев;

310 — отсутствие специального разрешения или лицензии;

11 — управление транспортным средством, на котором незаконно нанесена цветографическая схема легкового такси;

7 — незаконная установка опознавательного фонаря легкового такси;

3 — отсутствовали какие-либо документы.

В результате было изъято 230 автомобилей, составлено 22 материала об административных правонарушениях в отношении должностных лиц и 13 — на юрлица.