В Петербурге и Ленобласти у 230 таксистов изъяли автомобили за нарушения

Наиболее частые нарушения – отсутствие российских прав у водителей-иностранцев, разрешения или лицензии на пассажирские перевозки, незаконная установка фонаря такси и многие другие.
С 1 по 3 июня сотрудники ГИБДД в ходе рейда “Такси” проверили более 4900 транспортных средств на дорогах Петербурга и Ленобласти. Было составлено 1573 материала об административных правонарушениях, в том числе:
- 79 — отсутствие российских прав у водителей-иностранцев;
- 310 — отсутствие специального разрешения или лицензии;
- 11 — управление транспортным средством, на котором незаконно нанесена цветографическая схема легкового такси;
- 7 — незаконная установка опознавательного фонаря легкового такси;
- 3 — отсутствовали какие-либо документы.
В результате было изъято 230 автомобилей, составлено 22 материала об административных правонарушениях в отношении должностных лиц и 13 — на юрлица.