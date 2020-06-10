Видео: из-за ливня дома Петербурга подтопило – вода лилась даже из розеток

Как ранее сообщал ivbg.ru, 9 июня на фоне аномальной жары в Ленинградской области и Санкт-Петербурге прошли ливень и град. В Петербурге в нескольких домах стоки забило градинами так, что вода пошла обратно – в подъезды и квартиры.

В Металлострое на Полевой и Садовой улицах в подъезде жилых домов вода лилась с потолков, в том числе и натяжных. Местные жители пытались ликвидировать подтопления ведрами и метлами. Пришлось отключать электричество, так как влага попала в электрощитки.

Аналогичная ситуация наблюдалась в Пушкине. За одним исключением – там вода лилась даже из розеток.