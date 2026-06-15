В регионе организуют круглый стол для решения проблемы частного контроля над дорожной инфраструктурой и других объектов в коттеджных поселках.

В ходе прямой линии с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко 15 июня местные жители пожаловались главе региона на проблему, получившую в народе название «коттеджное рабство». Владельцы частных дорог и объектов другой инфраструктуры ограничивают доступ жителей к их же домам, препятствуют проведению необходимых коммуникаций и диктуют жесткие условия пользования общим имуществом.

Александр Дрозденко признал, что эта проблема есть, и она требует оперативного вмешательства.

«Если дорога находится в частной собственности, но она единственная дорога, которая связывает коттеджный поселок или часть массива участков, то на частного собственника накладывается публичный сервитут», — заявил глава области.

Губернатор предложил разработать законодательный механизм, позволяющий властям выкупать такие объекты для перевода их в статус дорог общего пользования. Также Александр Дрозденко дал поручение профильным комитетам подготовить круглый стол с участием представителей прокуратуры, федеральных ведомств и экспертного сообщества для выработки конкретных предложений.

Вам будет интересно Семье из Коммунара помогут решить проблему с субсидией после вмешательства губернатора Ленобласти Глава региона взял на контроль ситуацию семьи, которая не может использовать средства, выделенные на улучшение жилищных условий. Семье из Коммунара по...

Фото на миниатюре: ЛенТВ24