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Александр Дрозденко: в Ленобласти выработают правовой механизм защиты от "коттеджного рабства"

В регионе организуют круглый стол для решения проблемы частного контроля над дорожной инфраструктурой и других объектов в коттеджных поселках.

В ходе прямой линии с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко 15 июня местные жители пожаловались главе региона на проблему, получившую в народе название «коттеджное рабство». Владельцы частных дорог и объектов другой инфраструктуры ограничивают доступ жителей к их же домам, препятствуют проведению необходимых коммуникаций и диктуют жесткие условия пользования общим имуществом.

Александр Дрозденко признал, что эта проблема есть, и она требует оперативного вмешательства. 

«Если дорога находится в частной собственности, но она единственная дорога, которая связывает коттеджный поселок или часть массива участков, то на частного собственника накладывается публичный сервитут», — заявил глава области.

Губернатор предложил разработать законодательный механизм, позволяющий властям выкупать такие объекты для перевода их в статус дорог общего пользования. Также Александр Дрозденко дал поручение профильным комитетам подготовить круглый стол с участием представителей прокуратуры, федеральных ведомств и экспертного сообщества для выработки конкретных предложений.

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Фото на миниатюре: ЛенТВ24

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Взрывные работы пройдут в Выборгском районе до конца рабочей недели

Плановые работы по добыче ископаемых пройдут на карьерах Каменногорского поселения.

В период с 15 по 19 июня в карьерах Каменногорского поселения пройдут взрывные работы. Шумно будет с 10.00 до 17:00, предупреждают в администрации муниципалитета.

«Обращаем внимание, что проезд и нахождение на территории промплощадок, а также в радиусе опасной зоны (700 м) запрещены до окончания взрывных работ», — говорится в сообщении.

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