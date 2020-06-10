Губернатор Ленобласти выступил с ежегодным отчетом перед депутатами ЗакСобрания по итогам работы регионального правительства в 2019 году.

«У Ленинградской области есть запас прочности, который мы накопили в предыдущий период, обеспечив стабильный экономический рост. Валовой региональный продукт увеличился на 21% к уровню 2011 года», – отметил Александр Дрозденко.

Сегодня, 10 июня, сводный доклад о результатах деятельности правительства Ленобласти в 2019 году, а также перечисление задач, которые стоят перед областью на перспективу до 2024 года представил глава Ленобласти. запись отчета также можно можно посмотреть в группе ВКонтакте или прочитать на сайте правительства.

Отметим, что обычно отчет проходит в апреле, но в этом году его перенесли из-за новой коронавирусной инфекции.