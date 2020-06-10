В Леноблводоканале предупредили о мошенниках, действующих от имени организации

Мошенники представляются коллекторами, которые действуют якобы от имени Леноблводоканала, и требуют немедленно оплатить задолженность.

В Леноблводоканале напоминают, что они не сотрудничают ни с какими коллекторскими организациями. Информация о задолженности отражена в квитанции. Если на протяжении долгого времени услуги не оплачиваются, то предприятие взыскивает задолженность в судебном порядке.

Сумму долга можно уточнить по телефону 8(812) 4090002 или электронному адресу info@vodokanal-lo.ru. Задолженность можно оплатить через ЕИРЦ или личный кабинет на портале банка, а также в банке или почтовом отделении.