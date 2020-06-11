Собака чуть не загрызла младенца в Санкт-Петербурге

Собака покусала младенца в Сестрорецке в Курортном районе Санкт-Петербурга – ребёнок в тяжёлом состоянии в больнице, сообщает в четверг региональный главк МВД России.

«Из дома 272 по Приморскому шоссе города Сестрорецк в тяжёлом состоянии госпитализирован ребёнок 2020 года рождения. По предварительным данным, в дневное время по недосмотру матери ребёнка покусала собственная собака породы джек-рассел-терьер», — сказано в релизе.

Полиция составила на мать административный протокол о неисполнении родительских обязанностей. Обстоятельства инцидента уточняются.