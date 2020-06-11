Домашняя собака породы джек-рассел-терьер пыталась загрызть месячного младенца 10 июня в Сестрорецке (входит с состав Санкт-Петербурга). Ребенок госпитализирован. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Семья неполная и неблагополучная.

Собака напала на младенца по недосмотру 30-летней мамы. В Петербургском педиатрическом университете у пострадавшего диагностированы закрытый перелом левого бедра, укусы рук, ног и грудной клетки. Нападение произошло в квартире дома на Приморском шоссе.

Семья ребенка неполная и состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.