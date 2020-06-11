Михаил Мишустин: все выплаты медикам должны выплачиваться в срок и в полном объеме

Все выплаты медикам и другим специалистам, работающим с пациентами с коронавирусом, должны выплачиваться в срок и в полном объёме, заявил в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина.
«Мы продолжаем поддерживать медицинских работников и других специалистов, которые помогают больным коронавирусной инфекцией. Правительством были выделены дополнительные средства на выплаты президентских доплат медицинским работникам, а также водителям скорой помощи и иным специалистам, которые заняты в этой важной работе», — сказал он.
Сегодня, по его словам, кабмин распределит более 755 миллионов рублей 10 субъектам, еще 3,8 миллиарда рублей распределяются 46 регионам на федеральные стимулирующие выплаты.
«Обращаю внимание руководителей регионов и медицинских организаций: все выплаты должны доводиться до получателя своевременно и в полном объёме», — заявил Мишустин.
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