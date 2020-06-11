«Суперврачи» появились на трансформаторных будках во Всеволожске

Во Всеволожском районе появилось граффити в знак признательности медицинским работникам и волонтерам, борющимся с COVID-19.

Граффитисты из районного молодежного центра «Альфа» города Всеволожска создали два рисунка: «Суперврачи» — на нем медики изображены в образах супергероев, борющихся со коронавирусной инфекцией, а на втором волонтеры, помогающие ленинградцам на самоизоляции.

Увидеть граффити можно на трансформаторной будке на Юбилейной площади/пер. Вахрушева и Колтушском ш. (на пересечении с ул. Ленинградская).