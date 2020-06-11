Лодейнопольский район могут перевести из «зеленой» в «желтую» или «красную» зону

В ходе заседания администрации, которое проходило 10 июня, были подведены эпидемиологические итоги. В районе 103 случая внебольничной пневмонии. Зарегистрированы 22 случая заражения COVID-19, шестеро выздоровели. На карантине – 65 человек.

Руководители Лодейнопольского района принимают решение о переводе Лодейного Поля из «зеленой» зоны в «желтую» или сразу в «красную».

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