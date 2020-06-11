В Парголово мать регулярно поила детей снотворным, чтобы выспаться после очередной попойки

В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении женщины, которая давала своему грудному ребенку сильнодействующее снотворное, чтобы он не мешал ей спать с похмелья. Сейчас оба ее ребенка находятся в больнице.

В полицию Выборгского района обратилась мать женщины. По ее словам, она не раз замечала, как ее 40-летняя дочь давала малышу сильнодействующее снотворное, чтобы тот не мешал ей отсыпаться после буйных попоек. Прибывшие на место полицейские застали в квартире пьяную хозяйку, ее трехлетнюю дочь и девятимесячного сына. Жилье содержалось в антисанитарных условиях: большое количество насекомых, грязная посуда, множество пустых бутылок из-под алкоголя.

Мальчика госпитализировали с подозрением на отравление лекарством. Девочка оказалась отстающей в развитии и совсем не разговаривает. Сейчас оба ребенка находятся в больнице.

Против матери возбудили уголовное дело о неисполнению обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Женщина полностью признала свою вину.