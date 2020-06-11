Следком возбудил уголовное дело из-за незаконной свалки в Низино

Из-за закопанных строительных отходов состояние почвы настолько ухудшилось, что земля перестала быть плодородной.
Как сообщает пресс-служба следкома Ленобласти, из-за нарушения правил охраны окружающей среды было возбуждено уголовное дело. Установлено, что на территории Низинского сельского поселения в Ломоносовском районе незаконно захоранивали отходы. В результате загрязнения пострадала плодородная почва.
Расследование уголовного дела продолжается. Следствие устанавливает все детали произошедшего.
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03.06.2020 253