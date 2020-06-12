Эрмитаж не сможет сам профинансировать бесплатный вход для льготников — Михаил Пиотровский

Государственный Эрмитаж с учётом потери собственных доходов в период ограничений по коронавирусу не сможет самостоятельно профинансировать приобретение бесплатных билетов для льготных категорий посетителей, сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

«Обычно наш бюджет – это 50% государственных субсидий и 50% зарабатываем мы сами… На этих 50% строятся дополнительные проекты… строятся бесплатные билеты… У нас почти 1,5 миллиона (посетителей – ред.) в Эрмитаж ходят бесплатно… Мы заработали деньги и их частично тратим на то, чтобы купить бесплатные билеты тем, кому… разрешаем ходить бесплатно… Пока этих денег нет, бесплатных билетов тоже, наверное, не будет», — сказал он в эфире радио «Рекорд» в четверг.

Пиотровский добавил, что, несмотря на финансовые потери в период пандемии, Эрмитаж не сокращал сотрудников и не планирует этого делать после того, как откроется для посетителей.

«Мы людей не увольняли и даже тем, кто был на простое, платили полный оклад. Они все вернутся обратно. Вообще, наш принцип – как можно меньше людей увольнять», — отметил он.

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Пиотровский добавил также, что Эрмитаж, работая без посетителей в период пандемии, продолжал выполнять основные музейные функции по сохранению и изучению произведений искусства. Также не прекращалась просветительская деятельность благодаря множеству программ и проектов в онлайне.