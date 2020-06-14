С 1 июля некоторым категориям пенсионеров повысят пенсии

Пенсии с 1 июля проиндексируют тем пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, соответствующий закон приняли в Госдуме в марте.

Ранее этой категории пенсионеров не касалось повышение пенсии, потому что они получали ежемесячно 3-4 тыс. рублей за опекунство и считались работающими пенсионерами. По данным Пенсионного фонда, расходы на возобновление индексации выплат до конца года составят 720 млн рублей.

Также с 1 августа на 9,13% повысят накопительные пенсии. Сейчас ее размер составляет 956 руб. в месяц.