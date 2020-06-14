Следком начал проверку после столкновения двух самолетов в Пулково — фото

Лайнеры двух авиакомпаний не поделили взлетную полосу. Все обстоятельства случившегося будут выяснять следователи.

Следком начал проверку после столкновения двух самолетов в Пулково. Следователи сейчас работают на месте происшествия, чтобы установить обстоятельства и причины случившегося. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, 14 июня в аэропорту Пулково на взлетно-посадочной полосе столкнулись два лайнера авиакомпаний “Уральские авиалинии” и S7. По данным прокуратуры, Boeing 737-800 зацепил крылом хвостовую часть Airbus 320. Всех пассажиров эвакуировали, никто не пострадал.