Легковушка сбила лося на трассе «Скандинавия»

В результате аварии пострадала женщина.

По информации УГИБДД по Ленобласти, авария произошла на 96-ом километре трассы «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти. Водитель легковушки сбил лося на трассе. От удара животное подкинуло, и оно приземлилось на пассажирскую сторону автомобиля, после чего лось встал и убежал в лес.

В результате ДТП водитель автомобиля получил лёгкие травмы, а женщину пассажира госпитализировали с травмами средней степени тяжести.

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По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.