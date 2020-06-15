Легковушка сбила лося на трассе «Скандинавия»

В результате аварии пострадала женщина.
По информации УГИБДД по Ленобласти, авария произошла на 96-ом километре трассы «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти. Водитель легковушки сбил лося на трассе. От удара животное подкинуло, и оно приземлилось на пассажирскую сторону автомобиля, после чего лось встал и убежал в лес.
В результате ДТП водитель автомобиля получил лёгкие травмы, а женщину пассажира госпитализировали с травмами средней степени тяжести.
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12.06.2020 301
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.