Массовая авария произошла на трассе «Скандинавия»

На месте происшествия была внушительная пробка.

По информации УГИБДД по Ленобласти, авария произошла вечером 14 июня на 49-м километре автодороги «Скандинавия». Водитель автомобиля наехал на препятствие, после чего произошло столкновение четырех автомобилей.

Информация о пострадавших не поступала. На месте происшествия была внушительная пробка.

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По факту ДТП проводится проверка.