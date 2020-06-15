Массовая авария произошла на трассе «Скандинавия»

На месте происшествия была внушительная пробка.
По информации УГИБДД по Ленобласти, авария произошла вечером 14 июня на 49-м километре автодороги «Скандинавия». Водитель автомобиля наехал на препятствие, после чего произошло столкновение четырех автомобилей.
Информация о пострадавших не поступала. На месте происшествия была внушительная пробка.
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