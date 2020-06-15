Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса

После снятий ограничений по коронавирусу россияне в среднем хотели бы получать 74 тыс. рублей в месяц. Это следует из результатов опроса сервиса «Работа.ру», сообщает РБК.

21% опрошенных хотели бы получать более 100 тысяч рублей, 29% согласны на зарплату от 50 до 70 тысяч рублей, 27% устроил бы доход от 30 до 50 тысяч рублей.

При этом размер желаемой зарплаты отличается в зависимости от региона. Так, в Петербурге в среднем хотели бы получать 72 тысячи рублей, в Москве — 82 тысячи.