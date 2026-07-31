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В Таиланде задержали убийц 17-летнего россиянина и его сестры

Один из задержанных заявил, что они похитили туристов с целью кражи мотоцикла.

В Таиланде задержали убийц 17-летнего россиянина и его сестры - Один из задержанных заявил, что они похитили туристов с целью кражи мотоцикла.
Фото: СМИ Таиланда

В Таиланде задержали двоих убийц 17-летнего россиянина и его сестры. Об этом 31 июля сообщают местные СМИ.

Диана и Роман Н. пропали несколько дней назад в Паттайе. Брат и сестра вдвоем уехали на мотоцикле, но затем пропали, перестав выходить на связь. Чуть позже транспорт, на котором передвигались россияне, нашли закопанным на местном кладбище.

В пятницу, 31 июля, тайские правоохранители смогли задержать подозреваемых в похищении молодых людей. Ими оказались двое местных жителей. На допросе они признались, что убили брата и сестру ради кражи мотоцикла. Тела погибших они закопали.

Полиция Таиланда продолжает расследование уголовного дела.

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Тело пропавшей в Сербии петербурженки нашли в чемодане под Белградом

Местная полиция уже задержала несколько подозреваемых в убийстве.

В Сербии нашли тело гражданки России. Предварительно, погибшей является ранее пропавшая 27-летняя жительница Петербурга.

Как передают СМИ, Людмила пропала 25 июля, спустя два дня после прибытия из Стамбула. Родственникам перед своим исчезновением девушка рассказала, что собирается прогуляться по достопримечательностям Белграда и посетить местные бары. С тех пор россиянка не выходила на связь с близкими.

В пятницу, 31 июля, стало известно, что тело россиянки нашли упакованным в чемодан под Белградом. Подозреваемыми в убийстве являются несколько человек, в том числе гражданин Турции. 

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Фото на миниатюре: GigaChat

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