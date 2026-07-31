Один из задержанных заявил, что они похитили туристов с целью кражи мотоцикла.

В Таиланде задержали двоих убийц 17-летнего россиянина и его сестры. Об этом 31 июля сообщают местные СМИ.

Диана и Роман Н. пропали несколько дней назад в Паттайе. Брат и сестра вдвоем уехали на мотоцикле, но затем пропали, перестав выходить на связь. Чуть позже транспорт, на котором передвигались россияне, нашли закопанным на местном кладбище.

В пятницу, 31 июля, тайские правоохранители смогли задержать подозреваемых в похищении молодых людей. Ими оказались двое местных жителей. На допросе они признались, что убили брата и сестру ради кражи мотоцикла. Тела погибших они закопали.

Полиция Таиланда продолжает расследование уголовного дела.