Дополнительные средства из федерального бюджета в этом году будут направлены на возведение путепровода во Всеволожске и мостов через Волхов и Свирь.

Так, на строительство развязки с путепроводом во Всеволожске будет направлено 400 млн рублей, моста через Волхов в Киришах — 300 млн и через Свирь в Подпорожье — 230 млн. Дополнительное финансирование позволит уже в этом году завершить часть запланированных работ.

Напомним, что строительство мостов началось в январе этого года. Возведение развязка с путепроводом — весной 2019 года, сейчас на объекте завершается обустройство временной дороги, возводятся подпорные стенки. Движение по путепроводу планируют открыть в 2021 году.