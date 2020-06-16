Стало известно откуда забрали новых зараженных в Ленобласти 16 июня

Автор: Гузель Галимова
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Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 70 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших  — 3 696 человек. Выздоровели 2 705 человек. Умерли — 24.

Волосовский район:
  • Волосово;
  • Большая Вруда;
  • Клопицы;
  • Рабитицы.
Волховский район:
  • Волхов.
Всеволожский район:
  • Сертолово ;
  • Бугры;
  • Ненимяки
Гатчинский район:
  • Гатчина;
  • Тайцы;
  • Малое Верево;
  • Коммунар;
  • Большие Колпаны;
  • Новый Свет;
  • Пудость.
Киришский район:
  • Глажево;
  • Кириши.
Кировский район:
  • Кировск;
  • Отрадное. 
Ломоносовский район:
  • Горбунки.
Лужский район:
  • Луга.
Приозерский район:
  • Приозерск;
  • Громово.
Тосненский район:
  • Тосно.