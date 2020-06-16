Стало известно откуда забрали новых зараженных в Ленобласти 16 июня

Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 70 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших — 3 696 человек. Выздоровели 2 705 человек. Умерли — 24.
Волосовский район:
- Волосово;
- Большая Вруда;
- Клопицы;
- Рабитицы.
Волховский район:
- Волхов.
Всеволожский район:
- Сертолово ;
- Бугры;
- Ненимяки
Гатчинский район:
- Гатчина;
- Тайцы;
- Малое Верево;
- Коммунар;
- Большие Колпаны;
- Новый Свет;
- Пудость.
Киришский район:
- Глажево;
- Кириши.
Кировский район:
- Кировск;
- Отрадное.
Ломоносовский район:
- Горбунки.
Лужский район:
- Луга.
Приозерский район:
- Приозерск;
- Громово.
Тосненский район:
- Тосно.