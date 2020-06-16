Стало известно откуда забрали новых зараженных в Ленобласти 16 июня

Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 70 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших — 3 696 человек. Выздоровели 2 705 человек. Умерли — 24.

Волосовский район:

Волосово;

Большая Вруда;

Клопицы;

Рабитицы.

Волховский район:

Волхов.

Всеволожский район:

Сертолово ;

Бугры;

Ненимяки

Гатчинский район:

Гатчина;

Тайцы;

Малое Верево;

Коммунар;

Большие Колпаны;

Новый Свет;

Пудость.

Киришский район:

Глажево;

Кириши.

Кировский район:

Кировск;

Отрадное.

Ломоносовский район:

Горбунки.

Лужский район:

Луга.

Приозерский район:

Приозерск;

Громово.

Тосненский район: