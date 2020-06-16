#СПАСИБОзаЗДОРОВЬЕ: в Ленобласти стартовала неделя благодарности медработникам

Автор: Гузель Галимова
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Каждый житель Ленобласти в рамках онлайн-марафона #СПАСИБОзаЗДОРОВЬЕ может передать слова благодарности и пожелания медицинским работникам.

Для этого необходимо в соцсетях опубликовать пост со словами благодарности медицинскому работнику — это может быть фотография, видео, текст, рисунок, все что угодно. Не забудьте указать хештеги #СПАСИБОзаЗДОРОВЬЕ или #СпасибоМедику.

Марафон, приуроченный ко Дню медика, продлится до 21 июня и завершится  праздничными концертами у ковидных госпиталей.

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15.06.2020 171