Каждый житель Ленобласти в рамках онлайн-марафона #СПАСИБОзаЗДОРОВЬЕ может передать слова благодарности и пожелания медицинским работникам.
Для этого необходимо в соцсетях опубликовать пост со словами благодарности медицинскому работнику — это может быть фотография, видео, текст, рисунок, все что угодно. Не забудьте указать хештеги #СПАСИБОзаЗДОРОВЬЕ или #СпасибоМедику.
Марафон, приуроченный ко Дню медика, продлится до 21 июня и завершится праздничными концертами у ковидных госпиталей.
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15.06.2020 171