Каждый житель Ленобласти в рамках онлайн-марафона #СПАСИБОзаЗДОРОВЬЕ может передать слова благодарности и пожелания медицинским работникам.

Для этого необходимо в соцсетях опубликовать пост со словами благодарности медицинскому работнику — это может быть фотография, видео, текст, рисунок, все что угодно. Не забудьте указать хештеги #СПАСИБОзаЗДОРОВЬЕ или #СпасибоМедику.

Марафон, приуроченный ко Дню медика, продлится до 21 июня и завершится праздничными концертами у ковидных госпиталей.