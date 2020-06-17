Александр Дрозденко анонсировал марафон «Спасибо за здоровье»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Instagram-аккаунте напомнил про День медицинского работника и анонсировал соответствующий марафон.

«В Ленинградской области стартует марафон «Спасибо за здоровье». От всего сердца благодарим наших медиков. 21 июня — их профессиональный праздник — День медицинского работника. Давайте не забудем их поздравить. Спасибо за здоровье!», — обратился губернатор к подписчикам.

Глава региона указал хэштег, под которым можно публиковать аналогичные записи в социальных сетях: #спасибозаздоровье. При этом уточняется, что сердце — это символ марафона.