Путин вновь обратится к нации, чтобы лично разъяснить смысл поправок в Конституцию

Перед основным днем голосования по поправкам в Конституцию, который намечен на 1 июля, президент России намерен обратиться к нации.

“Президент планирует обратиться к гражданам, чтобы еще раз лично разъяснить смысл поправок в Конституцию России”, — сообщает “Интерфакс” со ссылкой на собственный источник.

Обращение Владимира Путина состоится после парада Победы, который пройдет 24 июня. В качестве возможных дат рассматриваются 29 и 30 июня.

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Как ранее сообщал ivbg.ru, досрочное голосование по поправкам в Конституцию пройдет с 25 по 30 июня, а общероссийское голосование — 1 июля с 8.00 до 20.00, как на избирательных участках, так и на дому — по предварительному заявлению гражданина.