ЖК «Силы природы»: дома «собраны», остались сетевые вопросы

Председатель Комитета государственного строительного надзора Ленобласти провёл выездное совещание с застройщиком на объекте в Мурино

В совещании принял участие глава города Мурино и специалисты подразделений застройщика, отвечающие за строительство объекта. В ходе совещания были осмотрены 2, 3 и 4 корпус. Представители застройщика доложили о ходе работ и рассказали какие работы планируются ближайшее время.

Примечательно, что всего год назад в это мало кто верил, объект между собой называли «Бессилие природы». Однако 31 января 2019 года первый корпус ЖК ввели в эксплуатацию. Напомним, ключи от законных квартир не могут оказаться в руках почти 3000 дольщиков ЖК «Силы природы» с 2014 года. При этом вице-губернатор региона по строительству Москвин откровенно заявил ivbg.ru, что это самый проблемный недострой Ленобласти. Срыв сроков передачи квартир в этом объекте составляет более четырех лет, в составе ЖК 4 дома, квартир ждут около 2 тыс. человек.