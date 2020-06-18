Стало известно откуда забрали новых зараженных в Ленобласти 18 июня

Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 54 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших — 3 805 человек. Выздоровели 3 140 человек. Умерли — 25.
Всеволожский район:
- Всеволожск;
- Щеглово;
- Токсово.
Выборгский район:
- Выборг;
- Светогорск;
- Каменногорск;
- Ленинское.
Гатчинский район:
- Гатчина;
- Войсковицы;
- Коммунар;
- Покровская;
- Малые Колпаны;
- Большие Колпаны;
- Елизаветино;
- Куровицы;
- Парицы.
Кингисеппский район:
- Кингисепп.
Киришский район:
- Глажево;
- Кириши;
- Будогощь;
- Чирково.
Кировский район:
- Отрадное;
- Синявино;
- Назия;
- Мга.
Приозерский район:
- Приозерск.
Сланцевский район:
- Сланцы;
- Выскатка.
Тихвинский район:
- Тихвин.
Тосненский район:
- Тосно;
- Ульяновка;
- Красный Бор.