Стало известно откуда забрали новых зараженных в Ленобласти 18 июня

Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 54 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших — 3 805 человек. Выздоровели 3 140 человек. Умерли — 25.

Всеволожский район:

Всеволожск;

Щеглово;

Токсово.

Выборгский район:

Выборг;

Светогорск;

Каменногорск;

Ленинское.

Гатчинский район:

Гатчина;

Войсковицы;

Коммунар;

Покровская;

Малые Колпаны;

Большие Колпаны;

Елизаветино;

Куровицы;

Парицы.

Кингисеппский район:

Кингисепп.

Киришский район:

Глажево;

Кириши;

Будогощь;

Чирково.

Кировский район:

Отрадное;

Синявино;

Назия;

Мга.

Приозерский район:

Приозерск.

Сланцевский район:

Сланцы;

Выскатка.

Тихвинский район:

Тихвин.

Тосненский район: