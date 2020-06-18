Стало известно откуда забрали новых зараженных в Ленобласти 18 июня

Автор: Гузель Галимова
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Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 54 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших  — 3 805 человек. Выздоровели 3 140 человек. Умерли — 25.

Всеволожский район:
  • Всеволожск;
  • Щеглово; 
  • Токсово.
Выборгский район:
  • Выборг;
  • Светогорск;
  • Каменногорск; 
  • Ленинское.
Гатчинский район:
  • Гатчина;
  • Войсковицы;
  • Коммунар;
  • Покровская;
  • Малые Колпаны;
  • Большие Колпаны;
  • Елизаветино;
  • Куровицы;
  • Парицы.
Кингисеппский район:
  • Кингисепп.
Киришский район:
  • Глажево; 
  • Кириши;
  • Будогощь;
  • Чирково.
Кировский район:
  • Отрадное; 
  • Синявино; 
  • Назия;
  • Мга.
Приозерский район:
  • Приозерск.
Сланцевский район:
  • Сланцы;
  • Выскатка. 
Тихвинский район:
  • Тихвин.
Тосненский район:
  • Тосно;
  • Ульяновка; 
  • Красный Бор.