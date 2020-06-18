Глава Ленобласти проверил ход строительства Волховской гимназии за 811,4 млн рублей

Новое образовательное учреждение имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова откроется 1 сентября 2021 года
На месте устаревшего корпуса Гимназии № 3 в рамках государственной программы «Современное образование Ленобласти» появится современное четырехэтажное учреждение на 600 мест общей площадью 26,7 тысяч квадратных метров. При этом младшие классы, а это 250 малышей, будут учится в обособленном блоке.
Существующий преподавательский состав в количестве 50 человек в полной мере обеспечит организацию образовательного процесса.
Напомним, что на строительство соцобъектов в Ленобласти выделено 7,7 млрд рублей. До конца года в регионе планируется построить 24 соцобъекта: здравоохранения — 3, образования — 8, физической культуры и спорта — 8, культуры — 2, безопасности — 3. Добавляется, что застройщики по программе “Соцобъекты в обмен на налоги” введут 12 детских садов и одну школу.