Мать и дочь избили супругов в очереди в Петербурге – пострадавшие госпитализированы

Словесный конфликт произошел в магазине на проспекте Ленина в Курортном районе Санкт-Петербурга 16 июня около 16:00. Перепалка перешла в потасовку и закончилась госпитализацией.

Женщина и ее 26-летняя дочь напали на супружескую пару, стоявшую вместе с ними в очереди. Они избили супругов и порвали на них верхнюю одежду. Сотрудникам торгового павильона пришлось вызвать Росгвардию.

Прибывший на место наряд вневедомственной охраны задержал хулиганок. Мать и дочь переданы полиции. Пострадавшие госпитализированы.