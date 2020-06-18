10 июня Владимир Путин поддержал кандидатуру Александра Дрозденко на губернаторских выборах, а также обозначил задачи, которые 47 региону предстоит решить.

Общая сумма программы по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья составляет 12,5 млрд рублей.

В их числе — расселение аварийного жилья. Александр Дрозденко, в свою очередь, в интервью телеканалу ЛенТВ24 сообщил, что на 1 января 2017 года действительно было заявлено большое количество домов, подлежащих расселению. Губернатор в этом увидел положительную сторону.

«Но в этом скорее плюс, чем минус, потому что мы не побоялись показать все аварийное жилье. Ведь очень многие главы переживают, что после этого прокуратура придет и будет требовать в срочном порядке все расселить, а денег не будет. Я же гарантировал, что мы выделим средства на расселение в течение пяти лет», – объяснил губернатор Ленобласти.

Общая сумма программы по расселению граждан из аварийного жилья составляет 12,5 млрд рублей. Эти средства до 2023 года направят на расселение, поэтому к 1 января 2024 года жилье, которое попало в программу на 1 января 2017 года, будет расселено.

Новые школы

В эфире телеканала ЛенТВ24 глава Ленобласти сообщил, что сейчас в регионе строится порядка 20 школ: 6 из них будут готовы к 1 сентября, еще 3 начнут работу до нового года.

«Как только открываем новую школу, тут же начинаем строить очередную – у нас «револьверный» подход к строительству новых объектов. То же с детскими садами. До конца года мы должны ввести 15 детских садов. Четыре из них мы откроем уже до первого сентября», — сообщил Александр Дрозденко.

По его словам, регион взял повышенные обязательства и начал инвестировать в строительную сферу, в связи с этим объемы финансирования увеличились с 9,5 млрд рублей до 11,2 млрд.

Проблемные объекты

Президент Владимир Путин 10 июня обратил внимание, что Ленинградской области в числе прочих вопросов следует сосредоточиться на завершении строительства проблемных объектов. В интервью телеканалу ЛенТВ24 глава региона Александр Дрозденко заявил, что до конца 2020 года в Ленобласти будет введено 25 домов, которые построены не за счет «Дом.рф» и его фонда.

Так, к примеру, в июне будет введен корпус 6/6 ЖК «Радужный», который достраивали с помощью привлеченной компании-инвестора.

«Я очень открыт и честно докладывал президенту, что я считаю: принципиально этот вопрос в Ленобласти решен. В прошлом году мы подписали соглашение с «Дом.рф», с фондом «Дом.рф» на 2,8 млрд рублей. Это прямые инвестиции бюджета Ленинградской области в достройку проблемных объектов. Мы договорились, что у нас будет два транша – первый транш на 27 объектов и второй на 93 объекта, это практически три четверти тех проблемных объектов, которые есть на территории региона. Остальные мы будем достраивать через привлеченных инвесторов и через внебюджетные источники», — сообщил Александр Дрозденко.

Всего в достройку проблемных объектов региона вложат порядка 10 млрд рублей, часть дольщиков при этом получат компенсацию.

Очистные сооружения



Над очисткой стоков в Ленинградской области работают небольшие модульные станции и крупные очистные сооружения. Это связано с тем, что важно не только очистить воду и предоставить ее потребителю, но и забрать очистные стоки. Об этом рассказал Александр Дрозденко в интервью телеканалу ЛенТВ24.

Для этого в регионе будут применять современные модульные станции очистки воды, которые начнут проектировать и строить в Ленобласти уже в этом году.

«Стоит задача: до 1 января 2023 года те населенные пункты Ленобласти, которые сегодня не очищают стоки, должны иметь модульные очистные сооружения», – конкретизировал Александр Дрозденко.

Глава Ленобласти обратил внимание, что на большие города приходятся большие проекты — такая позиция у правительства региона.

«К примеру, в Выборге проект обойдется в 900 млн рублей, почти миллиард. А в целом в течение пяти лет мы проинвестируем наш областной водоканал на сумму 9 млрд рублей», – пояснил губернатор.

Инвестиции

В интервью Александр Дрозденко также затронул тему «инвестиций в человека». По его словам, голосование за поправки в Конституцию и привели к алгоритму «от инвестиций в экономику к инвестициям в человека».

«Владимир Владимирович предложил вписать несколько норм, которые бы являлись незыблемыми и были обязательны для исполнения всеми. Это нормы, которые касаются поддержки человека. Пенсия, например, или зарплата не могут быть ниже прожиточного минимума. То же и по другим социальным гарантиям. Мы в Ленинградской области уже научились работать с инвестициями в экономику и стали одним из регионов-лидеров по привлечению инвестиций», — поделился губернатор.

Глава региона отметил, что, поскольку Ленобласть является привлекательной для инвестиций, в связи с этим деньги идут в экономику и отсюда — в наполняемость бюджета.