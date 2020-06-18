10 июня Владимир Путин поддержал кандидатуру Александра Дрозденко на губернаторских выборах, а также обозначил задачи, которые 47 региону предстоит решить.
Общая сумма программы по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья составляет 12,5 млрд рублей.
В их числе — расселение аварийного жилья. Александр Дрозденко, в свою очередь, в интервью телеканалу ЛенТВ24 сообщил, что на 1 января 2017 года действительно было заявлено большое количество домов, подлежащих расселению. Губернатор в этом увидел положительную сторону.
Общая сумма программы по расселению граждан из аварийного жилья составляет 12,5 млрд рублей. Эти средства до 2023 года направят на расселение, поэтому к 1 января 2024 года жилье, которое попало в программу на 1 января 2017 года, будет расселено.
Новые школы
В эфире телеканала ЛенТВ24 глава Ленобласти сообщил, что сейчас в регионе строится порядка 20 школ: 6 из них будут готовы к 1 сентября, еще 3 начнут работу до нового года.
По его словам, регион взял повышенные обязательства и начал инвестировать в строительную сферу, в связи с этим объемы финансирования увеличились с 9,5 млрд рублей до 11,2 млрд.
Проблемные объекты
Президент Владимир Путин 10 июня обратил внимание, что Ленинградской области в числе прочих вопросов следует сосредоточиться на завершении строительства проблемных объектов. В интервью телеканалу ЛенТВ24 глава региона Александр Дрозденко заявил, что до конца 2020 года в Ленобласти будет введено 25 домов, которые построены не за счет «Дом.рф» и его фонда.
Так, к примеру, в июне будет введен корпус 6/6 ЖК «Радужный», который достраивали с помощью привлеченной компании-инвестора.
Всего в достройку проблемных объектов региона вложат порядка 10 млрд рублей, часть дольщиков при этом получат компенсацию.
Очистные сооружения
Над очисткой стоков в Ленинградской области работают небольшие модульные станции и крупные очистные сооружения. Это связано с тем, что важно не только очистить воду и предоставить ее потребителю, но и забрать очистные стоки. Об этом рассказал Александр Дрозденко в интервью телеканалу ЛенТВ24.
Для этого в регионе будут применять современные модульные станции очистки воды, которые начнут проектировать и строить в Ленобласти уже в этом году.
Глава Ленобласти обратил внимание, что на большие города приходятся большие проекты — такая позиция у правительства региона.
Инвестиции
В интервью Александр Дрозденко также затронул тему «инвестиций в человека». По его словам, голосование за поправки в Конституцию и привели к алгоритму «от инвестиций в экономику к инвестициям в человека».
Глава региона отметил, что, поскольку Ленобласть является привлекательной для инвестиций, в связи с этим деньги идут в экономику и отсюда — в наполняемость бюджета.