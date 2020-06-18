Александр Дрозденко рассказал о работе единого регоператора и необходимых условиях для врачей

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 10 июня в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным предложил создать единого оператора по обращению с отходами для двух соседствующих регионов — Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

Это объясняется в том числе тем, что мусор всегда везли из Петербурга и Ленобласть, однако сегодня два полигона Северной столицы закрыты, что усложняет ситуацию. При этом 47 регион нельзя закрыть для приема мусора, ибо через несколько дней мегаполис потеряет статус «культурной столицы».

«Но, конечно, мы должны работать по единому механизму. Мы в Ленобласти выбрали регионального оператора, и он установил правила контроля за оборотом мусора. Все мусоровозы, которые возят областной мусор, вошли в единую систему контроля через спутники ГЛОНАСС, и наш региональный оператор видит, откуда едет мусоровоз, куда он едет, когда останавливался, куда заезжал, где стоял под загрузкой, где под разгрузкой. Петербургские мусоровозы мы не контролируем», – разъяснил Александр Дрозденко.

Кроме того, активную деятельность ведут перевозчики, которые свозят мусор и выкидывают его на поля и в леса Ленинградской области — таких свалок зафиксировано более тысячи, при этом 300 из них уже удалось ликвидировать с привлечением средств владельцев земли. Нелегальные перевозчики также лишились 120 единиц транспорта.

Технологии прошлого

В интервью телеканалу ЛенТВ24 Александр Дрозденко отметил, что для решения проблемы с обращением с отходами следует решить три задачи, одна из которых — уход от технологии прошлого века, когда мусор просто свозился на полигон.

«Мусор должен перерабатываться. Он может сортироваться в три этапа – например, в момент сбора, на станции предварительной очистки и еще одной вторичной очистке», – считает губернатор.

Он отметил, что возможен и другой вариант — перерабатывать мусор на крупных заводах, работающих по технологии СРФ по принципу Стокгольма и Лос-Анджелеса. Эти предприятия сортируют мусор и делают из него различные полезные фракции, которые затем используются повторно.

«Вторая задача – мы должны взять контроль над потоком мусора. И третье – должны быть единые правила игры для всех участников рынка», — поделился глава региона.

В случае, если инициативу поддержит правительство, проблему возможно будет решить за несколько лет, считает губернатор.

Условия для врачей



В интервью губернатор Александр Дрозденко сообщил, что правительством 47 региона предусмотрен пакет мер, позволяющий удержать медиков даже в самых отдаленных районах. Отчасти поэтому Ленинградская область находится в первой тройке российских регионов по обеспеченности врачами.

«Можно переманить из другого региона, но это не самый лучший путь. Более честный вариант – специалист учится при поддержке региона в институте, затем заканчивает аспирантуру, проходит специальные курсы, а в конце этого пути получаем молодого врача, который у нас будет работать. Это путь долгий, но наиболее правильный. Главное добиться того, чтобы он остался в регионе. Ведь часто мы видим, что врач приезжает, показывает себя с хорошей стороны, его замечают и приглашают в частную, ведомственную или научную петербургскую клинику. А мы должны создать условия, чтобы он захотел у нас остаться», — считает Александр Дрозденко.

Он сообщил, что в перечень необходимых условий для удержания медиков в регионе являются:

зарплата (в Ленобласти заработок врачей вдвое выше средней зарплаты по регионам — в среднем 82-84 тысячи рублей);

условия работы (регион тратит очень много усилий и средств на модернизацию здравоохранения — третий год правительство выделяет миллиард рублей в ремонт поликлиник, больниц, на покупку оборудования, строительство ФАПов и поликлиник);

жилье (регион берет на себя обязательство с нового бюджетного года молодым семьям врачей в срок до трех лет работы предоставлять служебное жилье, одинокому врачу — в течение пяти лет);

Напомнил Александр Дрозденко и о разработанной в регионе программе подъёмных:

«Земскому врачу – миллион, земскому фельдшеру – 500 тысяч, а сейчас и земской медсестре предложим 345 тысяч рублей. Введены доплаты узким специалистам и дополнительно – молодым врачам», – перечислил он.

В то же время в вузах введена губернаторская стипендия – 10 тысяч рублей для тех, кто учится в ординатуре с условием: по окончании обучения прийти работать в Ленобласть.