Две легковушки столкнулись на КАД, одна опрокинулась

Сегодня вечером, 18 июня, в группе «ДТП и ЧП СПб» во «ВКонтакте» очевидец сообщил об аварии на внешней стороне КАД перед Таллинским шоссе.

В отделе пропаганды УГИБДД уточнили, что дорожное происшествие случилось на 57 км дороги — столкнулись две легковушки: Chevrolet Cobalt и ВАЗ.

Первым автомобилем управлял мужчина 1966 года рождения, вторым — мужчина 1982 года рождения. Отечественный автомобиль в результате столкновения опрокинулся, при этом пострадала пассажирка иномарки — женщина, которой на вид 60 лет. Она получила тяжелые травмы.

