В Ленобласти 53 новых случая заражения коронавирусом — данные на 19 июня

В Ленобласти на утро 19 июня зафиксировали 53 новых случая коронавируса. В настоящее время неизвестно в каких районах появились новые зараженные.

В России подтверждены 7 972 случаев новой коронавирусной инфекции в 83 регионах, из них 2 610 случаев (32,7%) не имели клинических проявлений болезни. Общее число заболевших — 569 063 человек.

Как сообщает оперштаб, за сутки зарегистрировано 181 летальный случай. За весь период от коронавирусной инфекции скончались 7 841 человек. При этом за сутки выздоровели 10 443 человек, общее число выписанных — 324 406.