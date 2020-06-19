За сутки мошенники украли у пенсионеров Ленобласти почти 700 тысяч рублей

За сутки мошенники очно и заочно обманули пенсионеров из Волхова, Соснового Бора, Тосно, поселка Каменка и садоводства «Невское» почти на 700 тысяч рублей.

Злоумышленники использовали разные схемы для выманивания денег. Так, на 79-летнего жителя Соснового Бора, после звонка в контору бесплатной юрпомощи, обрушился шквал звонков. Ему рассказывали об увеличившемся вкладе, но просили оплатить налог и штрафы за неуплату взносов.

73-летней жительнице Волхова лжесотрудница «Сбербанка» рассказала о доплате к пенсии, которая должна поступать со специального номера и потребовала данные карты. А 74-летнюю жительницу Тосно мошенники запугали тем, что с ее счета пытаются снять деньги.

Другая 61-летней жительницы поселка Каменка повелась на то, что ей обещали компенсировать покупку биологически активных добавок. А к 79-летней дачнице из садоводства «Невское» Кировского района Ленобласти постучались двое торговцев постельным бельем. В итоге она купила дешевый товар по завышенной цене и обнаружила, что с ее кошелька пропали деньги.

Чтобы обезопасить себя от телефонных мошенников, «Сбербанк России» рекомендует:

• Запишите номера банка в адресную книгу своего телефона: 900, 8 800 555-55-50. Если звонок будет с другого номера, он отобразится как неизвестный.

• Сразу заканчивайте разговор в сомнительных ситуациях. Позвоните в банк на номер 900 и сообщите о случившемся.

• Не совершайте никаких операций по инструкциям звонящего. Работник банка никогда не попросит у вас перевести денежные средства или секретные данные от карты и интернет-банка: : ПИН-, CVV- или CCV-код, код из СМС или пароли от Сбербанк Онлайн.

•Проверьте, не было ли сомнительных операций за время разговора. Если успели что-то сообщить мошенникам, сразу позвоните в банк на номер 900 и сообщите о случившемся.